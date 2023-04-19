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СМИ: Бренд одежды Women’secret намерен вернуться в Россию

Никита Худяков
Общество
СМИ: Бренд одежды Women’secret намерен вернуться в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Магазины испанского бренда Women’secret могут вернуться в Россию благодаря передаче нескольких точек продаж белорусскому франчайзи Fashion House. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании Tendam.

— Women’secret, объявившая об уходе из России, передаст некоторые свои точки продаж в стране белорусскому франчайзи Fashion House. Магазины, которые откроет в России франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда, — говорится в материале.

Отмечается, что на портале HeadHunter появились объявления о наборе персонала в магазины сети в Санкт-Петербурге и Москве. По данным издания, поиском сотрудников занимается компания Fashion House, которая развивает в Белоруссии Women’secret и другие западные бренды.

Также стало известно, что магазины новой Zara массово откроются в России до начала лета. Кроме того, планируется открытие магазинов Dub и Ecru, которые заменят в России Pull and Bear и Bershka.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

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