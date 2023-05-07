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Приметы и советы

Подозреваемый в покушении на Прилепина при задержании заявлял, что «ловил на пруду куропаток»

Юлия Курганова
Происшествия
Подозреваемый в покушении на Прилепина при задержании заявлял, что «ловил на пруду куропаток»
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Полицейские остановили подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова в лесном массиве для выяснения личности. В ходе разговора он заявил, что ловил в этой местности куропаток. Об этом рассказал участковый уполномоченный ОМВД РФ по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин.

— Мужчина выходил из лесного массива. Наш служебный автомобиль находился на выезде из деревни Козлово Семеновского городского округа. Мы с коллегами его остановили. Далее мы установили личность данного гражданина. Он вызвал у нас подозрение, потому что говорил вещи, которые не являются действительностью. Мужчина сообщил, что в данном месте ловил куропаток. Но озера там не было, куропаток соответственно тоже, — рассказал он на видео, которое МВД разместило в Telegram-канале.

Другой сотрудник сообщил, что Пермяков добровольно выложил кошелек из кармана, где у него было два паспорта — один украинский, другой российский. В ходе опроса он сознался к причастности к взрыву. Его доставили в отдел полиции.

Видео: МВД Медиа

Сестра подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина Ирина рассказала о своем младшем брате, Александре Пермякове. По ее словам, он и другой брат вместе учились в школе-интернате в Дружковке в ДНР как дети из малоимущей семьи. Она призналась, что в последнее время редко общалась с Александром.

Утром 6 мая автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

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