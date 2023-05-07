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Российский штурмовик сообщил, что бойцы ВСУ погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Российский штурмовик сообщил, что бойцы ВСУ погибли в Марьинке из-за собственной артиллерии
Фото: president.gov.ua

В Марьинке пять военных украинской армии погибли из-за собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь после ранения. Об этом сообщил штурмовик с позывным «Гуд».

— Это здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой — противника. Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, украинских военных здесь засыпало в подвальном помещении, — рассказал он.

Штурмовик уточнил, что бойцов ВСУ было пятеро.

— Они просили помощи, мы хотели им помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, чтобы оказать помощь. И они там умерли, — сообщил он.

По его словам, украинские войска намерены полностью уничтожить Марьинку, передает РИА Новости.

5 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска улучшили свои позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях. По его словам, ситуация на фронте обострилась. Тем не менее противнику стоит ожидать «сюрпризов» в ближайшее время.

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