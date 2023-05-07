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Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о росте опасности в районе Запорожской АЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о росте опасности в районе Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что обстановка в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) становится «потенциально опасной».

— Я обеспокоен реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается АЭС, — его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Он заявил, что нужно «действовать немедленно» для предотвращения угрозы опасной ядерной аварии.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают постоянно слышать обстрелы в Запорожской области.

5 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище может привести к затоплению территории ЗАЭС. Он отметил, что затопить может и несколько больших населенных пунктов.

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