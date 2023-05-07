Минздрав Оренбургской области: Состояние пострадавших в ЧП с каруселью стабильное

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Накануне в Оренбурге в Оренпарке произошло обрушение карусели. Пострадали 19 человек, большинство из которых — дети. Сейчас их состояние оценивают как стабильное. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Во время катания на карусели «Вихрь» упали кабинки с людьми. В результате происшествия 11 человек госпитализировали, еще восьмерых решили лечить амбулаторно. Татьяна Савинова навестила пострадавших в четырех оренбургских больницах.

— Состояние всех пострадавших стабильное, ухудшений нет. Состояние двух пациентов расценивается как удовлетворительное, одна девочка сегодня будет выписана. Семь человек остаются в состоянии средней тяжести, — сообщила Савинова.

Одна из пострадавших, 10-летняя девочка, остается в тяжелом состоянии. Однако она находится в сознании и может самостоятельно дышать.

Еще одна пострадавшая в результате происшествия находится в крайне тяжелом состоянии. Лечением женщины занимаются лучшие специалисты, отрицательной динамики у нее нет, сообщила Савинова в официальном Telegram-канале регионального минздрава.

Кадры обрушения карусели в одном из парков Оренбурга появились в Сети. Как только аттракцион набрал скорость, он с грохотом сложился.