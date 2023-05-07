Столичный чат-бот пригласил горожан ознакомиться с новым маршрутом ко Дню Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичный чат-бот «Прогулки со Львом-хранителем» пригласил гостей и жителей города ознакомиться с новым маршрутом, посвященным Дню Победы. Все места пути расположены в Дорогомиловском районе. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

Во время прогулки по маршруту все желающие смогут увидеть знаковые места столицы, которые связаны с Великой Отечественной войной. Кроме того, по пути им встретятся множество монументов и мемориальных досок.

— Ко Дню Победы мы подготовили новый маршрут со Львом-хранителем по памятным местам, заключительной точкой которого стал Парк Победы на Поклонной горе — один из крупнейших в мире мемориальных комплексов, — сообщил Емельянов.

Начальным пунктом прогулки станет Киевский вокзал. Благодаря ему во время Великой Отечественной войны была обеспечена транспортная связь с западным направлением. По пути от него жители и гости столицы смогут увидеть мемориальные доски и монументы в память о Победе — стела «Москва — город-герой», памятник летчице Валентине Гризодубовой. Весь маршрут займет около полутора часов, передает официальный сайт мэра Москвы.

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