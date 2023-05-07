Мужчина не оплатил проезд и разбил створку турникета на станции метро «Саларьево»

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Москва, Сокольническая линия, метро Саларьево Карта всех событий

В вестибюле станции метро «Саларьево» произошел инцидент с 47-летним мужчиной. Он не оплатил проезд и разбил турникет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 7 мая.

Мужчина действовал из хулиганских побуждений. Он подошел к турникету, работавшему на вход, и с силой надавил на створку, которая в результате разбилась.

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Мужчина признал свою вину. Он пообещал возместить ущерб, который причинил Московскому метрополитену.

— Действия злоумышленника квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, — заключила собеседница «ВМ».

Другой преступный случай в столичном метрополитене произошел 3 мая. Неизвестный избил 69-летнего пенсионера в вагоне московского метро за то, что тот задел его вытянутые в проход ноги и сделал замечание. Пострадавший получил телесные травмы. Прокуратура столичного метрополитена контролирует привлечение пассажира к уголовной ответственности по статье «Побои, причиненные из хулиганских побуждений».