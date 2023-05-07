«Большой провокатор»: зачем Всемирный банк снижает показатели российской экономики

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Данные Всемирного банка и национальных статистических служб, заверяющих, что Россия впервые за последние девять лет вернулась в топ стран с крупнейшей экономикой, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил доктор экономических наук, профессор кафедры финансов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, эти системы целенаправленно снижают показатели России и ее экономический прогресс.

— Нужно говорить не о том, какое место Россия заняла, а как ей удалось удержаться в этой десятке, учитывая все санкционные ограничения, — подчеркнул Юденков. — И у меня вопрос: почему Всемирный банк отводит России позорное восьмое или девятое место?

Экономист отметил, что Россия на сегодняшний день располагается на пятом месте, лишь немного уступая Германии. В то время как лидирующая тройка — это США, Япония и Китай.

— При расчете в первую очередь учитывается валовой внутренний продукт (ВВП — прим. «ВМ»), — пояснил спикер. — А расчет построен таким образом, что одними из слагаемых являются государственные, хозяйственные расходы, чистый экспорт и импорт.

Из-за риска повышения стоимости на недвижимость, многие россияне начали активно покупать жилье и движимое имущество, что в разы увеличило показатели хозяйственных расходов, продолжил собеседник «ВМ».

— А о государственных расходах, которые умножились в разы в связи со спецоперацией, даже смысла нет рассуждать, — говорит он. — Это очевидно. Кроме того, взлетевшие цены на энергоносители в мире сыграли тоже в нашу пользу. Учитывая все эти пункты, мы никак не можем быть на позорном восьмом месте.

Вся беда в том, что Всемирный банк — это большой провокатор, который сознательно умаляет заслуги РФ, заключил собеседник «ВМ».

О том, что РФ впервые с 2014 года вновь оказалась в десятке крупнейших экономик мира, сообщили Всемирный банк и национальные статистические службы.

Согласно представленным данным, Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов. Это позволило стране занять восьмое место по данному показателю. В 2014 году РФ занимала девятое место по внутреннему валовому продукту (ВВП) в размере 2,05 триллиона долларов, а в 2021 году Россия оказалась на 11-м месте.