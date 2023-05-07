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Пожар на стройке в районе Очаково-Матвеевское потушили

Евгений Силаев
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Пожар на стройке в районе Очаково-Матвеевское потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Наташи Ковшовой, 17 Карта всех событий

Пожар на стройке в районе Очаково-Матвеевское ликвидирован. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций (ГУ МЧС) по Москве.

По данным ведомства, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет, пишет РИА Новости.

Пожар, о котором идет речь, произошел на стройке. Густой черный дым распространился по району.

По данным МЧС, причиной пожара стало возгорание строительных материалов. Сигнал о возгорании в здании по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17 поступил в 16:30.

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