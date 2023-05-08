Синоптик Леус рассказал о рекордных заморозках в Москве ночью 8 мая

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Ночью 8 мая в столичном регионе вновь прошли заморозки, показатели температур оказались наиболее низкими для текущего месяца и апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, минимум составил минус 1,5 градуса — это самая низкая температура в нынешнем мае и в минувшем апреле, — сказал он.

В Подмосковье температура снизилась ниже минус четырех градусов. При этом заморозки в регионе ожидаются предстоящей ночью, предупредил Леус в своем Telegram-канале.

В столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. В ночные и утренние часы температура воздуха в столице может опуститься до минус двух градусов, в области — до минус пяти.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что по своему характеру погода в длинные майские выходные будет похожа на дни в начале апреля. Она предупредила о возможном дожде и мокром снеге.

Ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.