Москвичам рассказали о небольшом потеплении 8 мая

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В Москве 8 мая ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столичный регион окажется под влиянием восточной периферии скандинавского антициклона. В зоне его влияния будут проплывать разрозненные облачные поля, которые уже не смогут стать причиной осадков, а термометры добавят к своим показаниям еще пару градусов, — сказал он.

Температура воздуха составит 10–12 градусов тепла, по области 8–13 градусов. При этом в столице не ожидаются осадки, погода будет ясная. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 миллиметров ртутного столба, написал Леус в своем Telegram-канале.

В столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что по своему характеру погода в длинные майские выходные будет похожа на дни в начале апреля. Она предупредила о возможном дожде и мокром снеге.