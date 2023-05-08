Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о небольшом потеплении 8 мая

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о небольшом потеплении 8 мая
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В Москве 8 мая ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столичный регион окажется под влиянием восточной периферии скандинавского антициклона. В зоне его влияния будут проплывать разрозненные облачные поля, которые уже не смогут стать причиной осадков, а термометры добавят к своим показаниям еще пару градусов, — сказал он.

Температура воздуха составит 10–12 градусов тепла, по области 8–13 градусов. При этом в столице не ожидаются осадки, погода будет ясная. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 миллиметров ртутного столба, написал Леус в своем Telegram-канале.

В столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что по своему характеру погода в длинные майские выходные будет похожа на дни в начале апреля. Она предупредила о возможном дожде и мокром снеге.

Метеорологи Москва весна
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте