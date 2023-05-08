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Приметы и советы

Диетолог Жаровская предупредила о симптомах углеводного похмелья

Араз Салехов

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Еда
Общество
Диетолог Жаровская предупредила о симптомах углеводного похмелья
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

У человека может возникнуть углеводное похмелье из-за сильного пристрастия к сладким десертам. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

— Первый симптом углеводного похмелья — когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук, — пояснила она.

После человек съедает сладость, и симптомы проходят на час-полтора. Однако человеку приходится постоянно поддерживать настроение с помощью сладостей.

Жаровская назвала норму потребления сладкого в день: не более 50 граммов в день — сюда входит и печенье, и конфеты. Употребление более 100 грамм в день может привести к углеводному похмелью, передает радио Sputnik.

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