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Горожанам рассказали о программе площадок фестиваля «Московская весна» на День Победы

Евгений Белоусов
Город
Горожанам рассказали о программе площадок фестиваля «Московская весна» на День Победы
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, улица Хачатуряна Карта всех событий

Особая программа, посвященная Дню Победы, будет представлена 8 и 9 мая на площадках фестиваля «Московская весна». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В Семейных кафе, которые работают на улицах Городецкая, Профсоюзная, Ключевая и на Ореховом бульваре, 8 и 9 мая в 13:00 научат готовить знакомую всем солдатам перловку с мясом, в 14:00 помогут сварить солдатские щи из тушеной говядины с квашенной капустой, а в 16:00 — макароны по-флотски с мясом и овощами.

На улицах Святоозерская и Теплый Стан 8 мая будут готовить рассыпчатую гречку с говядиной, куриные фрикадельки с овощным гарниром и солдатскую полевую кашу с тушенкой.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Посетители улиц Хачатуряна, Матвеевской, сквера у Гольяновского пруда, Коптевского бульвара, а также площадок на бульваре 16 микрорайона Крюкова в Зеленограде и на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской в Куркине 8 и 9 мая во время пленэров смогут рассказать о героизме своих бабушек и дедушек и нарисовать букет ветерану.

В рамках празднования Дня Победы участники проекта «Московское долголетие» подготовили насыщенную концертную программу, в которой прозвучат самые известные песни о Победе. Послушать эти выступления можно 8 мая на пересечении улиц Соколова-Мещерской и Юровской, на Ключевой улице и 9 мая в час дня на Вешняковской улице.

Музей Победы предложил москвичам поздравить друг друга с Днем Победы онлайн-открытками в преддверии 9 Мая. В карточках отражены герои Отечества, исторические места, военная техника, гвоздики, георгиевская ленточка, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют.

Совсем скоро наступит 9 Мая — 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».

Фестиваль «Московские сезоны» День Победы весна
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