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Истории героев: Сергей Собянин рассказал о проекте «Слово солдата Победы»

Араз Салехов
Город
Истории героев: Сергей Собянин рассказал о проекте «Слово солдата Победы»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На сайте «Слово солдата Победы» собрали свыше 3200 видеоинтервью и фотосъемок с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Проект создали в 2021 году, чтобы можно было из любой точки мира услышать истории настоящих героев и взглянуть на события тех лет глазами очевидцев, — сказал он.

Кроме того, на сайте удалось собрать более 53 тысяч новых портретов участников проекта и свыше 30 тысяч фотографий ветеранов, а также сохранить уникальные исторические документы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр сообщил, что в Москве увеличивают поддержку ветеранских общественных организаций. По словам главы города, с 2010 года финансирование ветеранских организаций выросло более чем в семь раз. Кроме того, в этом году в столице обновят 228 квартир ветеранов.

Проект «Москва — с заботой об истории» помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике ВОВ. С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.

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