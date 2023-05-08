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СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову

Араз Салехов
В мире
СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову
Фото: Пресс-служба Совфеда

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила несколько обвинений российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

— На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили обвинения (Владимиру) Машкову по трем статьям Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

Машков обвиняется по следующим статьям: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

В СБУ уточнили, что актер «неоднократно выступал в поддержку» российских сил после начала спецоперации, передает ТАСС.

В середине апреля СБУ заочно предъявила обвинение заместителю главного редактора «Вечерней Москвы» Юлии Тарапате в «коллаборационизме». В 2014 году Тарапата переехала в Россию и устроилась в «Вечернюю Москву». Ее обвиняют в «публикации материалов в поддержку специальной военной операции».

Владимир Машков  Обвинения СБУ
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