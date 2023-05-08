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«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ

Евгений Силаев
Спорт
«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичный футбольный клуб «Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в понедельник, 8 мая, в Москве.

Забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Артем Карпукас и Вильсон Изидор. Голкипер «железнодорожников» Илья Лантратов сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, «Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в РПЛ. В свою очередь «Сочи» с 34 баллами опустился на 10-ю строчку.

Ранее московский ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. Успех позволил «армейцам» выйти на второе место в РПЛ.

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

Накануне футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Футбол ФК «Локомотив» Чемпионат России по футболу РПЛ (Российская премьер-лига) Сочи
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