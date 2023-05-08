Сотрудники центра «Авангард» и юнармейцы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Пресс-служба центра военно-патриотического воспитания молодежи Авангард

Представители учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» вместе с курсантами и юнармейцами возложили цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба центра.

— Мы впервые самостоятельно организовали подобное мероприятие, для меня лично и для всех нас это большая честь сегодня в преддверии 9 мая, отдать дань памяти Могиле Неизвестного Солдата, встав в один ряд с другими почетными гостями, возложив венок и цветы к Кремлевской стене в Александровском саду, — рассказала директор «Авангарда» Дарья Борисова.

Она отметила, что участвовавшие в акции курсанты и юнармейцы хотели принять участие в церемонии возложения цветов. После церемонии участники почтили память погибших минутой молчания. В завершение мероприятия перед собравшимися прошли маршем военнослужащие роты Почетного караула.

В понедельник, 8 мая, возле здания Музея Победы юнармейцы и участники автомобильного пробега развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Позднее они получили награды из рук главы КПРФ Геннадия Зюганова.