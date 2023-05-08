«Редкие майские заморозки»: Леус заявил, что погода в Москве отстает от климатической нормы

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Ближайшей ночью столбик термометра в столичном регионе опустится до минус одного градуса. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В области воздух и вовсе охладится до минус четырех градусов, подчеркнул синоптик. Он отметил, что нынешний период майских заморозков является чрезвычайно редким.

— Добавлю, что первая неделя мая в столице более чем на четыре градуса отстает от климатической нормы, — написал Леус в своем Telegram-канале.

В столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

После периода заморозков в столице ожидается потепление. Кроме того, как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.