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Терапевт Красикова рассказала о самых опасных осложнениях кори

Ирэна Колесова
Общество
Терапевт Красикова рассказала о самых опасных осложнениях кори
Фото: shutterstock

Корь опасна не только тяжелым течением самого заболевания, но также и тем, что заражение может привести к развитию многих осложнений. Об этом предупредила терапевт «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Алина Красикова.

Она рассказала, что корь может вызвать развитие пневмонии, отита и других осложнений. Изначально возникает кашель, насморк, воспаление глаз, могут возникнуть прыщи по всему телу, начинают болеть мышцы, подчеркнула врач.

— Признаки кори проявляются в течение 7-14 дней после контакта с зараженным человеком. У большинства пациентов симптомы болезни проходят самостоятельно через одну-две недели, однако возможно и возникновение осложнений, — рассказала Красикова в беседе с «Лентой.ру».

Помимо тяжелый осложнений, корь может ухудшить течение хронических заболеваний. В том числе, она опасна для людей с гипертонией, сахарным диабетом и другими недугами, добавила Красикова.

Эпидемиологическая ситуация с корью в России постепенно становится сложнее. За последнее время отдельные случаи были выявлены уже в 44 российских регионах. Такие данные привел вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Вирусолог назвал ситуацию несезонной.

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