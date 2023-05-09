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Московские врачи сохранили пациенту единственную почку и спасли жизнь

Лейла Алиева
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Московские врачи сохранили пациенту единственную почку и спасли жизнь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В городской клинической больнице (ГКБ) имени С.С. Юдина врачи сохранили пациенту единственную почку и спасли жизнь. Об этом во вторник, 9 мая, рассказал заведующий отделением урологии Роман Перов.

По его словам, мужчина попал в больницу с высокой температурой, рвотой и жалобами на сильную боль в поясничной области. После обследования выяснилось, что правая почка пациента утратила свою функцию, а лабораторные анализы свидетельствовали о сильнейшем воспалении.

— В такой ситуации необходимо провести нефрэктомию с последующим пожизненным гемодиализом — методом внепочечного очищения крови от токсических веществ и продуктов метаболизма. Однако мы решили все-таки попытаться сохранить пациенту единственную почку и пошли другим путем, — пояснил Перов.

Врачи провели оперативное совещание со специалистами различных профилей и решили выполнить двойное дренирование единственной почки. В результате операция прошла успешно, а пациента через три дня в стабильном состоянии перевели из реанимации в урологическое отделение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более трех тысяч пациентов спасли врачи флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского за месяц работы. В том числе хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций.

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