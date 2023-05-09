Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Путин: Украина стала заложником госпереворота и разменной монетой в руках Запада
Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада. Об этом во вторник, 9 мая, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Параде Победы.
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Приметы и советы
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