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Путин заявил, что на Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма

Лейла Алиева
В мире
Путин заявил, что на Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма
Фото: Администрация президента РФ

На Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма, что можно также назвать преступлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 9 мая.

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