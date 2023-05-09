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Главархив Москвы рассказал, как в советских газетах освещали День Победы

Лейла Алиева
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Главархив Москвы рассказал, как в советских газетах освещали День Победы
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Столичный Главархив рассказал о том, как в советских газетах освещали празднование Дня Победы в первые годы после Великой Отечественной войны.

Так, в газетах «Вечерняя Москва» и «Правда» писали, что сразу после объявления по радио Юрия Левитана о капитуляции германских войск жители столицы, несмотря на глубокую ночь, выходили на улицу и поздравляли друг друга.

Также утром 9 мая на крупных предприятиях Тимирязевского района, где работали в ночные смены, проходили праздничные митинги. Из архивных документов известно, что лозунги выступающих сопровождались несмолкаемыми аплодисментами и криками «ура». Если первый День Победы сопровождался стихийными гуляньями, то уже в 1946 году праздник в столице прошел по всем правилам, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась тематическая подборка книг, посвященных Великой Отечественной войне. В список вошло 30 произведений отечественных прозаиков и поэтов — Бориса Васильева, Александра Твардовского, Валентина Катаева, Ариадны Рокоссовской и других авторов.

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