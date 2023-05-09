Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве начнется в 22:00

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Праздничный салют в честь Дня Победы в столице стартует в 22:00 на 16 различных точках. Об этом сообщили во вторник, 9 мая, в пресс-службе Западного военного округа.

— Салют начнется в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках, — говорится в сообщении.

Небо столицы в этот день украсят более 12 тысяч фейерверочных изделий свыше 70 видов. При этом звуковое сопровождение салюта обеспечат входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

В московских парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, на улице Арбат около дома 17 покажут исторические кадры ВОВ и портреты ее героев. Выставка продлится до 31 мая.

Помимо этого, в Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. В частности, гостей ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальное путешествие вместе с советскими воинами-освободителями.