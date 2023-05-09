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Волонтеры рассказали об интересе приезжих из регионов к информации о записи на контрактную службу

Лейла Алиева
Город
Волонтеры рассказали об интересе приезжих из регионов к информации о записи на контрактную службу
Фото: АГН Москва

Жители и гости столицы положительно относятся к работе пунктов информации о прохождении военной службы по контракту. Об этом во вторник, 9 мая, рассказали добровольцы, которые работают у единого пункта отбора на контрактную службу.

— На окраинах Москвы к нам приходит много людей из других городов, пригородов. Они подходят и говорят, что было бы неплохо организовать такие точки и в других городах. Нам желают удачи и говорят, что очень здорово, что такие точки есть, — рассказала волонтер центра у метро «Выхино» Анна.

Волонтеры, информирующие граждан в пункте на улице Шоссейной, подтвердили высокий интерес горожан к контрактной службе. По их словам, ежедневно получить необходимую информацию подходят 10–15 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В городе также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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