Движение транспорта открыли на нескольких улицах в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Большая Якиманка Карта всех событий

В центре столицы приступили к постепенному снятию ограничений проезда автомобилей. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение транспорта открыли на улицах Большая Якиманка и Тверская, Новоарбатском и Большом Каменном мостах, Садовом кольцо (обе стороны), Сухаревской площади, а также по Волгоградскому проспекту, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центральную часть города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках — от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

Также изменился режим работы нескольких станций столичного метро. С 5:30 ряд остановочных пунктов работают на вход и пересадку, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку. Ограничения введут на станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская».