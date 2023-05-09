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RusVesna: Российские военные пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
RusVesna: Российские военные пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Российские военные подтянули резервы и пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

— В центре серой зоны Бахмута продолжаются тяжелые бои севернее перекрестка улиц Леваневского и Освободителей Донбасса, «Вагнеры» ведут штурм вдоль участков улиц Обороны, Леваневского и переулка Зои Космодемьянской, — говорится в сообщении.

Помимо этого, украинские войска пытаются совершить контратаку в районе Ивановского и отодвинуть ВС РФ, передает «РВ».

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске. Прежде украинские военнослужащие устанавливали свои позиции на верхних этажах жилых домов, но после того, как авиабомба ударила по подвалу, они теперь делают упор на использование беспилотников, в частности на маленьких квадрокоптерах.

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