Водителям рекомендовали возвращаться в Москву после 19:00 из-за ограничений движения

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Водителям рекомендовали приезжать в Москву после 19:00 из-за ограничений движения на Волгоградском проспекте и МКАД. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Рекомендуем автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться сегодня вечером, выезжать после 19:00, — говорится в сообщении.

При этом с 16:00 для транспорта будет закрыт проезд на Волгоградском проспекте и на участке МКАД от Новорязанского до Минского шоссе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Маршруты общественного транспорта в центральной части столицы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр Москвы. Значительно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках — от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

Кроме того, с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.