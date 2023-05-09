Движение транспорта перекрыли на ряде участков дорог в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение транспорта перекрыто на ряде участков московских дорог. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, движение запрещено на съезде с улицы Академика Скрябина, Волгоградском проспекте в сторону ТТК, внутренней стороне МКАД в районе съезда на Волгоградский проспект, а также на выезде с улицы Ташкентской.

Помимо этого, движение транспорта также запрещено на выезде на МКАД с улиц Верхние Поля, Чурилихи и Капотни, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Водителям рекомендовано приезжать в Москву после 19:00 из-за ограничений движения на Волгоградском проспекте и МКАД.

Маршруты общественного транспорта в центральной части столицы 9 мая претерпят серьезные изменения. Например, автобусные маршруты № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр Москвы. При этом значительно изменится направление трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках — от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».