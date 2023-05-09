Тысячи москвичей и гостей столицы посетили Музей Победы 9 мая

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 9 мая, жители столицы и ее гости имеют возможность на бесплатной основе посетить Музей Победы, а также заглянуть в музей «Г.О.Р.А.», где стоит боевая техника. В общей сложности к 13:00 учреждение успели посетить порядка 20 тысяч человек.

В этот день гостей музея ждет специальная праздничная программа, в рамках которой будут проведены концерты, кинопоказы, а также театрализованные представления. Кроме того, около ступеней музея состоялось выступление сводного детского духового оркестра.

В пресс-службе учреждения отметили, что посетители смогут увидеть экспозицию музея «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, а также временные тематические экспозиции «Силуэты войны», «Путь к Победы» и другие.

Помимо этого, в столичных парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, на улице Арбат около дома № 17 покажут исторические кадры ВОВ и портреты ее героев. Выставка продлится до 31 мая.

Также в музее «Г.О.Р.А.» открылась выставка раритетов, найденных на полях сражений.