Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе и западным государствам. Таким мнением поделился член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Во-первых, проведение парада и участие в нем столь представительного числа людей говорят о том, что никто ничего не боится, что мы будем идти до конца, подтверждая статус наследников Великой Победы. Факт того, что парад состоялся, воодушевляет людей, — заявил Рогов.

По его словам, в торжественном мероприятии приняли участие различные подразделения войск, что в очередной раз демонстрирует готовность РФ защищать свои государственные границы.

Также Рогов добавил, что наличие тяжелой техники на мероприятии было бы неуместным, поскольку в нынешних условиях она гораздо нужнее на фронте. Достаточно того факта, продолжил политик, что по Красной площади символически прошел танк Т-34.

Также он отметил, что появившийся на параде ЗРК С-400 является образом защищенного неба, а ракетный комплекс «Яр» выступает в роли «предостережения» всем недругам, передает РИА Новости.

Однако федеральный канцлер Германии Олаф Шольц имеет другую точку зрения по этому поводу. Так, немецкий политик призвал Европейский союз не бояться демонстрации российской силы.