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«Нас не пугает»: Шольц призвал Евросоюз не бояться демонстрации силы России

Евгений Жуков
В мире
«Нас не пугает»: Шольц призвал Евросоюз не бояться демонстрации силы России
Фото: bundeskanzler.de

Государства Европейского союза не должны бояться демонстрации российской силы. Напротив, им следует сохранять сплоченность ради поддержки украинской стороны. С таким заявлением во вторник, 9 мая, выступил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте.

— Сегодня (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин показывает свои ракеты, танки и солдат. Он нас не пугает, и мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется, — цитирует слова политика испанский канал Ser.

Российский лидер во время выступления на параде Победы подчеркнул, что на сегодняшний день Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Кроме того, продолжая говорить о западных странах, Путин напомнил, как там уничтожаются мемориалы и создается культ нацизма. По его словам, подобные действия можно трактовать как «преступление».

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал страны, которые будут сотрудничать с Россией в ближайшие годы. По его мнению, в основном это будут государства большого геополитического Юга.

Украина Евросоюз (ЕС) Россия Германия Олаф Шольц
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