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Баскетболиста Шведа выписали из больницы после нападения

Евгений Жуков
Общество
Баскетболиста Шведа выписали из больницы после нападения
Фото: vk/cskabasket

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы после нападения, в результате которого он получил черепно-мозговую травму. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба армейцев.

— Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо за помощь, поддержку — очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх, — передает слова Шведа Telegram-канал «ПБК ЦСКА».

В пятницу, 5 мая, Пресненский районный суд до 2 июля арестовал троих фигурантов по делу об избиении Алексея Шведа. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать троих подозреваемых, один из которых еще не достиг совершеннолетнего возраста. В связи с этим расследованием займется Следственный комитет. Позже выяснилось, что у нападавших был четвертый соучастник.

Задержанные не признали вину и стали возражать против избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. О том, что известно о нападении на спортсмена, — в материале «Вечерней Москвы».

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