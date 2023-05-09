Маршруты КМ1 и КМ2 вдоль участка «Автозаводская» — «Орехово» перестанут работать с 11 мая

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С четверга, 11 мая, компенсационные маршруты КМ1 и КМ2, ходившие вдоль участка «Автозаводская» — «Орехово», больше не будут работать. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

При этом экспрессы е80 и е85 будут снова работать по обычным тарифам.



Компенсационные маршруты и бесплатный проезд на экспрессах вводились на время закрытия участка Замоскворецкой линии в связи с реконструкционными работами, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что указанный участок ветки столичной подземки откроется после окончания строительства новых тоннелей уже 10 мая. Необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть Замоскворецкой линии метро находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

Кроме того, Собянин отметил, что новую станцию метро «Потапово» в Новой Москве откроют в конце 2024 года. На данный момент, по словам мэра, сделано больше 60 процентов запланированных работ.