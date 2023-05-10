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Москва, метро Орехово Карта всех событий

Участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово» открылся для пассажиров. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках реконструкции специалисты заново построили тоннели при помощи современных технологий. Теперь они расположены на монолитной бетонной плите и зафиксированы в бетонном контуре.

Масштабные работы были выполнены в рекордный срок — менее полугода. Благодаря ремонту поездки на южном участке Замоскворецкой линии метро стали безопаснее и комфортнее, а скорость движения поездов на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» увеличится до 70 километров в час, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам главы города Сергея Собянина, необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть Замоскворецкой линии метро находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

С четверга, 11 мая, компенсационные маршруты КМ1 и КМ2, ходившие вдоль участка «Автозаводская» — «Орехово», больше не будут работать. В свою очередь экспрессы е80 и е85 будут снова работать по обычным тарифам.