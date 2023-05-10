Конкурс историй сотрудников НКО стартовал в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовал конкурс историй «Город неравнодушных. Наставники» для тех, кто реализует социальные проекты. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

— Сейчас число социально ориентированных некоммерческих организаций превышает 10 тысяч. Их сотрудники и волонтеры создают полезные проекты, помогают людям и животным, меняют среду вокруг себя, — сказал он.

По итогам зрители и эксперты отберут 18 победителей, их портреты и истории покажут летом в парках и на бульварах столицы. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, подать заявку на конкурс можно с 10 по 21 мая.

В столице работают несколько некоммерческих организаций, которые помогут горожанам научиться танцевать. Москвичи могут разучить балетные па, вальс-бостон, мазурку, кадриль и многое другое.

Кроме того, в столице стартует прием заявок на соискание премии в области архитектурной журналистики. Принять участие могут журналисты, а также блогеры, которые создают материалы на темы архитектуры, урбанистики и развития города. Среди номинаций: «Адаптация 2.0», «Журналист года», «Материал года» и «Видеосюжет года».