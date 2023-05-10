«АвтоВАЗ» будет выпускать 560 новых Lada Vesta в сутки с 10 мая

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Компания «АвтоВАЗ» с 10 мая будет выпускать 560 новых Lada Vesta в сутки. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» Avtograd news.

— «АвтоВАЗ» с 10 мая начинает производство автомобилей LADA Vesta NG на первой линии главного конвейера в две полноценные рабочие смены продолжительностью восемь часов каждая. Предполагается выпускать порядка 560 автомобилей в сутки на начальном этапе нового графика рабочего цикла, — говорится в сообщении.

При этом производство Lada Granta возобновит работу в привычном двух сменном режиме, производство NIVA в одну дневную смену продолжительностью восемь часов.

«АвтоВАЗ» ведет переговоры с тремя китайскими производителями по вопросу сборки автомобилей под брендом Lada. Президент российской компании Максим Соколов рассчитывает, что стороны смогут добиться успеха по всем направлениям.

В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян.