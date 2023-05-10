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Grayzone: В Европе растет угроза неонацистского террора от боевиков Украины

Лейла Алиева
В мире
Grayzone: В Европе растет угроза неонацистского террора от боевиков Украины
Фото: gur.gov.ua

Возвращение украинских боевиков в Европу свидетельствует об угрозе неонацистского террора. Об этом заявил журналист-расследователь Кит Кларенберг в статье для американского портала Grayzone.

— Сотни французских неонацистов вместе с представителями других стран участвуют в боевых действиях на Украине, после чего стремятся вернуть домой ужас украинских полей сражений. Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции, — отметил он.

Журналист рассказал о пяти членах неонацистской группировки, арестованных в Италии, которые имели связи с бригадой «Азов»*. По мнению Кларенберга, неонацисты вернутся не только с элитной западной подготовкой, но и высококачественным оружием, которое будет в изобилии доступно на черном рынке, передает Grayzone.

Один из солдат ВСУ описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа. Эти люди стремятся снять с россиян скальпы и творить другие жуткие вещи.

*Признан террористической организацией по решению Верховного суда.

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