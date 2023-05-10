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Блогер Кац не признал вину по делу о фейках про ВС РФ

Араз Салехов
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Блогер Кац не признал вину по делу о фейках про ВС РФ
Фото: YouTube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Блогер Максим Кац* не признает вину по делу о фейках про российскую армию. Об этом в среду, 10 мая, сообщил адвокат обвиняемого Алан Гамазов.

— Кац не признает вину в этом преступлении, более подробно он сам выскажется по этому делу. Сегодня суд должен был начать рассматривать дело по существу, однако перенес заседание на 24 мая, — сказал он.

Как выяснилось, перенос суда произошел по просьбе адвоката. Как напомнили ТАСС, Кац обвиняется по статье УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против Каца*, его будут судить заочно. По версии следствия, блогер опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

В декабре 2022 года Максим Кац был оштрафован на 15 тысяч рублей. Поводом для взыскания стало отсутствие маркировки сообщений в соответствии с требованием закона об иностранных агентах.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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