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Губернатор Гусев: Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем

Араз Салехов
В мире
Губернатор Гусев: Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем
Фото: shutterstock

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Об этом в среду, 10 мая, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением, — сказал он.

Гусев в своем Telegram-канале написал, что администрация области вместе с силовиками выясняют обстоятельства произошедшего.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ольховатка Белгородской области ночью 10 мая произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако падение беспилотника повредило газовую трубу и фасад дома.

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