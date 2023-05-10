Андрей Бочкарев оценил готовность рекреационного комплекса «Тверская Застава»

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Москва, площадь Тверская Застава, 3 Карта всех событий

Общестроительная готовность рекреационного комплекса «Тверская Застава» у метро «Белорусская» завершена на 55 процентов. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По итогам проверки Мосгосстройнадзора установлено, что монолитный этап строительства завершен полностью, в финальной стадии устройство кровли. Начались фасадные и отделочные работы, также ведется прокладка инженерных сетей, — сказал он.

Комплекс расположен по адресу площадь Тверская Застава, владение 3. В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что инспекторы ведомства проконтролировали соблюдение требований по охране труда и содержанию строительных площадок.

Кроме того, всесезонный амфитеатр появится во дворе жилого комплекса на Сосинской улице. В ходе работ специалисты обустроят рекреационную зону, детские площадки, а также места для семейного отдыха.

В ноябре 2022 года на окраине Битцевского леса появился новый рекреационный центр «Парадный вход в лес» со стороны станций метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Работы, как уточняется, проходили в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории парка.