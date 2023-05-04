Андрей Бочкарев рассказал о строительстве всесезонного амфитеатра на Сосинской улице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Сосинская улица Карта всех событий

Всесезонный амфитеатр появится во дворе жилого комплекса на Сосинской улице. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В составе жилого комплекса в Таганском районе появится амфитеатр, окруженный деревьями и кустарниками. Он станет объединяющей площадкой, точкой притяжения для жителей соседних домов, — сказал Бочкарев.

В ходе работ специалисты обустроят рекреационную зону, детские площадки, а также места для семейного отдыха. Это позволит людям проводить здесь время не только при теплой погоде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Бочкарев заявил, что порядка 587 стартовых площадок находятся в работе у проектировщиков и строителей в рамках реализации программы реновации. По его словам, градостроительный потенциал стартовых площадок реновации достиг 9,5 миллиона квадратных метров.

Кроме того, комплекс из трех жилых небоскребов вблизи делового центра «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию. Сами здания расположены по адресу Краснопресненская набережная, дом № 14а, корпуса 1–3.