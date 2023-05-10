СМИ: В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самовыгул питомцев

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В России необходимо штрафовать владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.

— Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения, — сказал он.

По его мнению, такого же рода контроль необходимо внедрить для собственников собак. В качестве размера штрафа за самовыгул Спиридонов предложил величину МРОТа, которая отличается в российских регионах, передает «Известия».

21 апреля заксобрание Оренбургской области направило в Госдуму и Совет Федерации предложение об умерщвлении бродячих агрессивных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона. Усыпление животных рекомендуется при наличии у собаки немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами.

Если данный законопроект будет принят, то регионы смогут принимать собственные законы, которые будут определять судьбу бродячих собак, в том числе позволят принимать решение об их усыплении.