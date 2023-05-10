Подросток из Новосибирской области убил сверстницу топором

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В Искитимском районе Новосибирской области 17-летний подросток обвиняется в убийстве. Парень разделался со своей сверстницей, несколько раз ударив ее по голове топором. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

По предварительным данным, установленным следствием, инцидент произошел накануне, 9 мая. Находясь в одном из домов Искитимского района, подросток напал на девушку из-за личной неприязни. Он взял в руки топор и нанес ей множество ударов. От полученных повреждений девушка скончалась на месте.

Личность подростка уже установили, его задержали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»), могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (колун), допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, — говорится в сообщении на официальном сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

Другой жуткий случай произошел в начале месяца в Санкт-Петербурге. В Приморском районе 16-летний подросток забил 13-летнюю девочку молотком. Процесс расправы, по предварительным данным, сняла на камеру его 15-летняя подруга.