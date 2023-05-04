Подозреваемого в убийстве семиклассницы подростка в Санкт-Петербурге арестовали

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В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга в четверг, 4 мая, рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего Ильи Татаринова. Подростка подозревают в убийстве 13-летней девочки, а его 15-летняя подруга якобы записала процесс на видео.

По предварительным данным, подростки вместе отправились в лес возле реки Каменки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сначала они просто общались, но затем Татаринов достал молоток и начал бить 13-летнюю девочку по голове. Его 15-летняя подруга сняла процесс на видео, а позже отключила запись и помогла спрятать тело убитой. Его закопали вместе со всеми вещами и орудием убийства.

Процесс избрания меры пресечения проходил в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Татаринову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2023 года включительно, передает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Другой жуткий случай произошел в Волгоградской области. Двое подростков сняли на видео убийство собаки и выложили в Сеть. После задержания они заявили, что хотели привлечь к себе таким образом внимание.