Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подозреваемого в убийстве семиклассницы подростка в Санкт-Петербурге арестовали

Полина Пашкина
Происшествия
Подозреваемого в убийстве семиклассницы подростка в Санкт-Петербурге арестовали
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга в четверг, 4 мая, рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего Ильи Татаринова. Подростка подозревают в убийстве 13-летней девочки, а его 15-летняя подруга якобы записала процесс на видео.

По предварительным данным, подростки вместе отправились в лес возле реки Каменки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сначала они просто общались, но затем Татаринов достал молоток и начал бить 13-летнюю девочку по голове. Его 15-летняя подруга сняла процесс на видео, а позже отключила запись и помогла спрятать тело убитой. Его закопали вместе со всеми вещами и орудием убийства.

Процесс избрания меры пресечения проходил в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Татаринову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2023 года включительно, передает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Другой жуткий случай произошел в Волгоградской области. Двое подростков сняли на видео убийство собаки и выложили в Сеть. После задержания они заявили, что хотели привлечь к себе таким образом внимание.

Смерть Санкт-Петербург Убийства Суды
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте