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Приметы и советы

Стоимость иностранной бытовой техники может увеличиться из-за поставок в обход Казахстана

Полина Пашкина
Общество
Стоимость иностранной бытовой техники может увеличиться из-за поставок в обход Казахстана
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Правительство Республики Казахстан ужесточило контроль поставок электроники в Российскую Федерацию. В связи с этим дистрибуторы начали перемещать каналы ввоза в другие страны: Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты. В итоге конечная стоимость продукции увеличивается на 10–12 процентов. Об этом в среду, 10 мая, сообщает издание «Коммерсантъ».

Уточняется, что через Казахстан в РФ поставлялась техника в том числе и из Узбекистана. Речь идет о продукции популярных брендов Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других. В РК заявили о том, что с 1 апреля в республике действует система мониторинга импортируемых в РФ товаров, а следовательно, Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций».

В связи с повышением закупочной цены техники магазины стали заказывать ее все в меньших количествах. Эксперты не исключают, что многие бренды могут исчезнуть из маркетов, так как потребители уже обращают внимание на турецкую и китайскую продукцию, а Samsung, LG, Bosch, Electrolux и другие могут оказаться просто неликвидны, передает «Коммерсант».

В США предупредили Казахстан о рисках потенциального применения к компаниям и банкам страны вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее западными государствами ограничений.

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