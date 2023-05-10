Турнир по бильярду «Кубок мэра Москвы — 2023» пройдет в столице

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Волгоградский проспект, 46/15с16 Карта всех событий

C 15 по 20 мая в столице пройдет XI турнир по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы». Соревнования носят статус Кубка мира, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены современности, в том числе чемпионы России, Европы и мира.

Впервые «Кубок мэра Москвы» по бильярду был проведен в 2012 году. С тех пор турнир зарекомендовал себя как один из главных не только в России, но и в Европе.

В этом году «Кубок мэра Москвы» пройдет в первом в России и Европе дворце бильярдного спорта «Москвич». Турнир будут освещать в том числе при помощи онлайн-трансляции на сайте Московского Союза бильярдного спорта.

Уточняется, что в рамках турнира состоится матчевая встреча между сборными командами России и Международной Конфедерации пирамиды (сборная мира). Игры пройдут в финальный день в формате 5х5.

Еще один турнир по бильярду в столице проведут среди участников проекта «Московское долголетие». Этот вид спорта является одним из самых популярных в центрах московского долголетия. Подать заявку на участие в соревнованиях смогут москвичи в возрасте от 55 лет и старше. Им предстоит пройти три этапа турнира — районный, окружной и городской.