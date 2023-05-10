Флеболог Пасов назвал три фактора риска развития смертельного тромбоза

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Хирург-флеболог Виктор Пасов рассказал, у каких групп пациентов чаще всего возникает тромбоз.

По его словам, тромбоз часто встречается у людей, имеющих онкологический диагноз. Заболевание часто развивается на фоне прохождения химиотерапии.

Также развитие тромбозов нередко связано с генетическими факторами. Если заболевание было ранее диагностировано у родственников, то стоит чаще проходить обследования у гематолога.

Кроме того, Пасов отметил, что есть еще одна группа риска: люди, у которых были переломы нижних конечностей.

Врач подчеркнул, что своевременное обследование пациентов снижает риск дальнейшего развития тромбоза в несколько раз. Важно проходить ультразвуковое и рентгенографическое исследования сосудов, передает Nation news.

Ранее гематолог Светалана Бычкова рассказала, что густая кровь грозит рядом опасных состояний и может спровоцировать тромбоз. Среди симптомов, указывающих на густую кровь, покалывание в кончиках пальцев, постоянные головные боли, частые головокружения, передает Царьград.

К тромбозу приводят постоянная работа и напряжение. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.