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Рогов заявил, что арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв

Араз Салехов
Происшествия
Рогов заявил, что арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв
Фото: shutterstock

Арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв. Об этом в среду, 10 мая, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. У него был целый список людей, кого он должен был убивать, — сказал он.

В ходе допроса задержанный признался, что был завербован украинской разведкой. Как выяснилось, киевский режим передал ему данные о схроне, где хранились компоненты бомбы, передает РИА Новости.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Запорожской области. Задержанный является гражданином Украины, он выполнял указания Главного управления разведки украинского Минобороны.

Еще одно покушение со стороны ГУР Минобороны Украины было пресечено сотрудниками ФСБ в Крыму. Одной из главных целей было покушение на главу региона Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко

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