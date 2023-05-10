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Приметы и советы

Невролог Соков рассказал, почему возникает головная боль

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог Соков рассказал, почему возникает головная боль
Фото: Pixabay

Невролог Петр Соков рассказал о причинах возникновения головной боли.

По словам врача, чаще всего люди сталкиваются с тем, что головная боль (напряжения или мигрень) усиливаются перенапряжением мышц шеи.

Тем не менее, если просто размять шею, сделать массаж, это принесет лишь временное облегчение. Необходимо пройти обследование, чтобы врач назначил правильное лечение.

Кроме того, головная боль может возникать в результате поражения нервов в области шеи, это цервикогенная головная боль.

Соков отметил, что своевременное лечение головной боли улучшает качество жизни пациента, передает aif.ru.

В свою очередь врач Анна Протасова посоветовала для избавления от головной боли расслабить мышцы верхней части тела. Протасова рекомендует скрестить руки перед грудью, а затем поднимать их вверх, передает Nation news.

Ранее невролог Мария Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени.

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